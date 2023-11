Brat postrelenej kadetky Mišky vnikol k Mikulcovi. Teraz mu hrozia dlhé roky vo väzení, môže dostať prísnejší trest ako inštruktor

Miškin brat sa k bývalému ministrovi vlámal tri dni po jej postrelení v marci tohto roku.

Bratovi postrelenej kadetky Mišky Pištovi hrozí za vlámanie na pozemok bývalého ministra vnútra Romana Mikulca vysoký trest. Urobil tak iba tri dni po postrelení jeho sestry na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave v marci tohto roka.

Ministra sa podľa vlastných slov chcel opýtať, prečo jeho sestra ako policajtka neleží v Nemocnici sv. Michala, informuje Nový Čas.

Pišta spolu s kamarátmi preliezol plot a Mikulcovi zaklopal na vchodové dvere. Za vniknutie na ministrov pozemok mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Zaujímavo vyznieva, že inštruktor Vladimír, ktorý Mišku postrelil, napokon vyviazol so 4-ročnou podmienkou.

„V uvedenom prípade bolo vyšetrovanie ukončené. V danej veci bol vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV podaný návrh na podanie obžaloby. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ informuje hovorkyňa PZ v Bratislave Silvia Šimková.

Mikulec trestné stíhanie nepodal

Bývalý minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že on trestné stíhanie na mužov nemôže zastaviť. Dôvodom je, že ho nepodal on, ale prokuratúra. „Keby som mal možnosť, s Miškiným bratom by som sa určite rád porozprával. Navrhoval som to na začiatku aj jeho advokátovi, neprišiel však žiadny ohlas,“ povedal bývalý minister.