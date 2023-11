PREZIDENTSKÝ PRIESKUM: Slováci by chceli za prezidenta Pellegriniho. Pred Korčokom výrazne vedie

Viac ako 8 % opýtaných by nevolilo nikoho zo zoznamu.

V prezidentských voľbách by v novembri najviac hlasov získal Peter Pellegrini s podporou 40 %. Za ním by nasledoval Ivan Korčok s 30,4 % hlasov respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj. Prieskum realizovali na vzorke 1000 respondentov od 7. do 14. novembra.

Štefan Harabin by podľa prieskumu presvedčil 8,9 % voličov a Ján Kubiš 5,8 %. Roberta Mistríka by podporilo 3,6 % opýtaných. Miriam Lexmann by volilo 1,9 % respondentov.

Ďalších 8,3 % respondentov by nevolilo žiadneho kandidáta zo zoznamu. 11 % opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, koho voliť. Ďalších 1,6 % deklarovalo, že by voliť nešlo.