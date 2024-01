Vrah z Karlovej univerzity ju postrelil sedemkrát. Študentka Eliška sa pomaly zotavuje

Eliška má poranený hrudník, pľúca, bedrovú oblasť a závažné zranenie nohy na troch miestach. Jej rodina sa teraz snaží o to, aby sa mohla zotavovať doma.

Do tragického 21. decembra žila študentka Filozofickej fakulty Karlovej univerzity Eliška úplne normálny život. Dnes o taký musí bojovať. Prežila síce besnenie vraha, ktorý zavraždil 14 ľudí, no stálo ju to zdravie.

Na kontroly a fyzioterapiu bude musieť dlhodobo dochádzať, navyše musí vyhľadať aj psychologickú pomoc. Jej rodina teraz prostredníctvom portálu Donio vyhlásila zbierku, ktorá by aspoň časť nákladov pokryla.

Peniaze by rodine pomohli aj na to, aby sa mohla Eliška zotavovať doma.