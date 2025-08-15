Zajtra nás čaká posledný tropický deň pred príchodom ochladenia.
V priebehu zajtrajšieho dňa sa na naše územie dostane studený front, ktorý prinesie búrky a ukončí vlnu horúceho počasia. Počasie dnes ešte zostane veľmi teplé, no zajtra sa začne meniť, informuje iMeteo.
Slovensko zažíva sériu veľmi teplého letného počasia s teplotami nad 30 °C, v južných regiónoch by teploty mohli presiahnuť 35 °C. Zajtra nás čaká posledný tropický deň pred príchodom ochladenia. Krátko po poludní sa začnú tvoriť prehánky a búrky, ktoré prinesie studený front. Prvé prehánky a búrky sa očakávajú v oblastiach Nemecka, Rakúska a Českej republiky. Na fronte vznikne niekoľko búrok, ktoré sa nesformujú do rozsiahlejšieho systému.
Búrky sa objavia aj priamo nad naším územím, najmä na západe a severozápade Slovenska, kde je pravdepodobnosť výskytu 30 až 40 percent. Na východe sa búrky objavia až v priebehu nedele. Búrky môžu vzniknúť rýchlo a priniesť krúpy alebo prívalové zrážky, ak zostanú na jednom mieste dlhšie. Ochladenie, ktoré príde už v nedeľu, ukončí sériu mimoriadne horúceho počasia.
