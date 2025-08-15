Meteorológovia vydali prvé predpovede.
Prvý pohľad na zimu 2025/2026 ukazuje vplyv slabej fázy La Niña. Najnovšie predpovede naznačujú slabší polárny vír, čo znamená dynamickejšie tlakové vzorce, ktoré umožnia chladnejšie zimné dni nad severnou pologuľou, teda aj v Európe, informuje portál Severe Europe Weather.
Globálny meteorologický systém má mnoho faktorov. Hlavným faktorom bude tento rok slabý jav La Niña v Tichomorí, ale očakáva sa, že dôležitú úlohu začiatkom až v polovici zimy zohrá aj polárny vír.
Aktuálne všetko nasvedčuje tomu, že už na jeseň sa rozvinie studená La Niña. Predpovede naznačujú, že nepôjde o silný jav a pravdepodobne bude tento fenomén slabý až stredný. Keďže chladnejší vzduch je počas zimy s charakterom La Niña ľahšie dostupný pre severnú pologuľu, zvyšuje sa potenciál snehových zrážok.
Slabý polárny vír umožňuje studenému vzduchu ľahšie preniknúť do stredných zemepisných šírok, vrátane Slovenska. Štatisticky a historicky má zima s dominanciou La Niña až 75 % pravdepodobnosť, že vyvolá stratosférické otepľovanie, teda slabší polárny vír. Tie sa vyskytovali aj v minulosti, čo naznačuje, že šance na chladnejšiu a snehovú zimu sú celkom priaznivé.
