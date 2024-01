AKTUÁLNE: Andrej Danko zostáva vo funkcii podpredsedu parlamentu. Poslanci o jeho odvolávaní nehlasovali

Poslanci nezahlasovali za program schôdze.

Podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka neodvolali z funkcie. 126 poslancov, ktorí sa zúčastnili na schôdzi parlamentu, neodhlasovali jej program. Z prítomných poslancov za schválenie programu schôdze hlasovalo 52, proti boli 49 a zdržalo sa 25 poslancov. Predseda NR SR Peter Pellegrini preto ukončil schôdzu.

Opozícia po zverejnení informácie o Dankovej nehode kritizovala postup polície. Za zlyhanie považuje vykonanie dychovej skúšky na druhý deň po nehode. Polícia mala podľa opozičných strán Danka o takom čase zobrať na krvné testy.

Opozícia kritizuje aj to, že Danko neostal po nehode na mieste. Zdôrazňuje, že Danko ako verejný činiteľ by mal byť príkladom „riadneho a zodpovedného prístupu k dodržiavaniu zákonov a mal by byť morálnou autoritou“.

K dopravnej nehode došlo vo štvrtok 11. januára večer v bratislavskej Dúbravke. Danko mal podľa svojich slov dostať šmyk a naraziť do semafora.