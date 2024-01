AKTUÁLNE: V Česku spadla z rozostavaného mosta dodávka. Dvaja ľudia vážnu nehodu neprežili

K nehode došlo v pondelok pred ôsmou hodinou.

V Česku došlo k tragickej nehode. V pondelok ráno spadla dodávka z rozostavaného mosta v okrese Rakovník. Nehodu neprežili dvaja ľudia. Ďalší dvaja sú vážne zranení. O nehode informuje deník.cz.

„Na moste sa pohybujú iba robotníci a vozidlá stavebných firiem, dodávka stavebnej firmy so štyrmi ľuďmi mala ísť vykonať nejaké stavebné práce, dostali šmyk a zrútili sa dole z výšky asi 15 metrov,“ povedala denníku policajná hovorkyňa Michaela Richterová.

Hovorkyňa stredočeskej záchrannej služby Monika Nováková sa vyjadrila, že dvaja ľudia, ktorí boli zakliesnení, zomreli aj napriek snahe záchranárov. „Ďalší dvaja pacienti utrpeli ťažké mnohopočetné poranenia. U jedného mal lekár podozrenie na krvácanie do brucha, ďalej podozrenie na zlomeninu panvy a horných končatín. Lekár mu zaistí dýchacie cesty. Transportovaný bol sanitkou do UVN,“ dodala. Druhého zraneného previezli do FN Motol.

Okolnosti nehody už preverujú českí kriminalisti.