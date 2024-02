VIDEO: Trojročný chlapec uviazol v automate na hračky. „Vyhral si cenu, ktorú teda chceš?“ žartoval policajt po jeho záchrane

Policajti zverejnili video, ktoré zachytáva celý incident.

V nákupnom centre v Queenslande v Austrálii došlo k bizarnému incidentu. Malý chlapec totiž uviazol v Hello Kitty automate na plyšové hračky a museli ho zachraňovať policajti, informuje The Guardian.

Trojročný Ethan vliezol do stroja na hračky cez otvor na vydávanie výhier. Ethanov otec Timothy Hopper novinárom povedal, že jeho syn sa do stroja dostal vo chvíli, keď sa na okamih otočil chrbtom pri nákupe potravín. Podľa Hoppera bol jeho syn v stroji desať až pätnásť minút.

„Poslal som správu svojmu otcovi a on sa ma spýtal, koľko máme dvojdolárových mincí. Bolo to celkom vtipné,“ povedal. Hopper ďalej objasnil, že zavolal aj spoločnosti, ktorá má stroj na starosti, a oznámil im, že má problém.

Pracovník na infolinke sa ho spýtal, koľko peňazí vložil do automatu a či v ňom uviazli. „Jediná vec, ktorá uviazla v automate, je moje dieťa, rád by som ho mal späť,“ odpovedal Hooper. Následne zavolal políciu, ktorá na miesto prišla do pár minút.

Policajti museli pri Ethanovej záchrane rozbiť sklo. Chlapca následne vrátili bezpečne späť k jeho rodine, pričom dôstojník žartoval: „Vyhral si cenu, ktorú teda chceš?“