20-ročný nebezpečný útočník v Bratislave pobodal muža. Policajti ho chytili v centre mesta

Policajti ho krátko nato zadržali.

Bratislavská polícia v nedeľu 4. februára ráno pátrala po nebezpečnom 20-ročnom páchateľovi, ktorý v petržalskom byte nožom bodol 27-ročného muža. Policajti ho krátko po útoku našli pri Michalskej bráne v centre mesta, informujú na Facebooku.

„Podľa doposiaľ zistených informácií mal 20-ročný občan Srbska v byte na Fialovej ulici zobrať z kuchyne nôž, s ktorým mal následne prejsť do obývacej izby za poškodeným. Tam mal po predchádzajúcej slovnej potýčke ohrozovať kuchynským nožom poškodeného. Napriek tomu, že sa poškodený bránil, útočník mu spôsobil dve bodné rany do hrudníka a jednu do pravého stehna,“ píšu na sociálnej sieti.

Proti 20-ročnému páchateľovi vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave obvinenie za zločin ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu.