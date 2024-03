Trh s kakaom je v obrovských problémoch. Čokoláda bude preto zrejme výrazne drahšia alebo menšia

Za výrazný nárast cien kakaa môže podľa analytika kombinácia viacerých faktorov.

Na trhu s čokoládou môžu pre nárast ceny kakaa hroziť vyššie ceny aj výpadky. Cena kakaa sa dostala na úroveň 9 250 USD (8 537,15 eura) za tonu. Kakao je tak v súčasnosti drahšie ako meď.



„Ceny kakaových futures vzrástli v New Yorku počas minulého roka o 215 %, kým v tomto roku je to zatiaľ 118 %. Trh je momentálne v úplnej panike, keď sa výrobcovia čokolády snažia získať dodávky z iných zdrojov ako zo západnej Afriky, kde dodávky do prístavov zaostávajú za minulým rokom takmer o 30 %,“ uviedol komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen.



Hansen priblížil, že rally je poháňaná výrobcami čokolády, ktorí nakupujú futures, aby získali dodávky alebo pokryli svoje hedžové pozície.

„Počas osemtýždňového obdobia končiaceho sa 19. marca výrobcovia nakúpili 296 000 ton na futures trhu v New Yorku a 530 000 ton na londýnskom trhu,“ priblížil analytik s tým, že rally bude pokračovať, kým producenti čokolády nezískajú kakao, ktoré potrebujú, alebo kým ceny nedosiahnu úrovne, ktoré spomalia dopyt.

Zvýšenie cien či zníženie gramáže produktov

Nárast cien kakaa sa podľa analytika pravdepodobne prejaví neskôr v priebehu roka. Odraziť sa môže ako na výške cien, tak aj na zmenšení veľkosti alebo znížení gramáže produktov pri zachovaní rovnakej ceny.



Dôvodom výrazného nárastu cien kakaa je podľa Hansena kombinácia viacerých faktorov najmä v západnej Afrike. Produkciu kakaa ovplyvnili náročné poveternostné podmienky, hlavne intenzívne vlaňajšie horúčavy. Rastúce náklady na pesticídy a hnojivá zase sťažili podmienky pre farmárov, ktorí mali problémy si ich zaobstarať. Situáciu skomplikovali aj škodcovia.