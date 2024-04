PREZIDENTSKÉ VOĽBY NAŽIVO: Pellegrini aj Korčok už odvolili, Čaputová poslala voličom jasný odkaz

Počas celého dňa sledujeme naživo dianie vo volebných miestnostiach aj štáboch oboch kandidátov, ktorí sa dostali do 2. kola.

Najdôležitejšie udalosti:

O 7:00 h otvorili volebné miestnosti na Slovensku.

Volebné moratórium bude trvať až do momentu zatvorenia volebných miestností, teda do 22.05 h.

Dve volebné miestnosti v Novom Meste nad Váhom a Bystranoch otvorili o 5 minút neskôr.

Slováci sa vo veľkom vracajú zo zahraničia. Pre voľby stúpol počet príletov o 70 %.

13:17 – Hlasovanie v druhom kole volieb prezidenta SR sprevádza v obci Vištuk veľký záujem mladých voličov. Pre TASR to uviedol predseda okrskovej volebnej komisie Stanislav Rýchly.



„Odhadujem, že účasť sa v druhom kole vyrovná prvému kolu, na pomery vo Vištuku sa to zatiaľ javí veľmi slušne,“ hodnotí muž, ktorý zasadá vo volebnej komisii už 43-krát, po 41. raz ju vedie. Oceňuje účasť mladých voličov.

„Bol som prekvapený ich účasťou, naozaj chodia vo veľkom počte. Svedčí to o tom, že si uvedomujú dôležitosť svojho volebného práva,“ uviedol.



Priznal, že účasti mohlo pomôcť aj kultúrne podujatie, ktoré sa konalo v centre obce predpoludním. Popoludní sa členovia komisie chystajú s prenosnou volebnou urnou za občanmi so zhoršenou mobilitou, ktorí požiadali o hlasovanie v domácnosti.

13:05 – Svoj hlas prišli v 2. kole volieb odovzdať aj mnohé známe tváre. Niektorí už jasne deklarovali, koho volili. Adela Vinczeová zverejnila fotografiu s popisom, v ktorom upozorňuje na dôležitosť zachovania pokoja aj v prípade, že majú rodinní príslušníci r

Zdroj: INSTAGRAM/TROCHU INAK S ADELOU

12:58 – Bratislavčan František Hajnovič prišiel voliť z Británie. Tvrdí, že prezidentské voľby majú mimoriadne veľký význam, najmä ako gesto, ktoré dajú ľudia ich politikom, ale aj svetu. Je to možnosť Slovenska vyjadriť názor, prípadne ľahostajnosť na smerovanie krajiny.

„Voľby mali dobré načasovanie, pripadli na deň po narodeninách mojej mamy, tak som to spojil. Hoci priznávam, že prvotný popud pozrieť sa na letenky bol kvôli voľbám. Až potom som si uvedomil, že sa to dá takto pekne spojiť,“ skonštatoval Hajnovič.

12:55 – V Komárne prišli voliť mladomanželia, ktorí si dnes povedali svoje áno.

Zdroj: TASR/Milan Drozd

12:33 – Druhé kolo prezidentských volieb v južných okresoch Nitrianskeho kraja pokračuje veľmi pokojne a bez problémov. Okresné volebné komisie v Komárne a Nových Zámkoch zatiaľ nemuseli riešiť žiadne incidenty, potvrdili členovia komisií.

Podľa predbežných odhadov je záujem voličov o voľby na južnom Slovensku vyšší ako bol v prvom kole. Volebná účasť v okrese Komárno vtedy dosiahla necelých 34 percent, v okrese Nové Zámky prevýšila 45 percent. „Počas prvého kola volieb prichádzali voliči priebežne, volili bez zdržania. Počas druhého kola pred volebnými miestnosťami v niektorých okrskoch museli ľudia aj čakať,“ potvrdili členovia okrskových komisií.

12:12 – V obci Boldog v okrese Senec sa intenzita príchodu voličov v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta s časom obeda o niečo znížila, záujem o voľby je však minimálne podobný ako v kole prvom pred dvoma týždňami.

„Povedala by som, že záujem je rovnaký takisto, ako je rovnaký aj rytmus, v ktorom voliči prichádzajú vo väčších vlnách,“ uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie v Boldogu Noemi Pikaliová.



Po väčšom nápore ráno a v skorších predpoludňajších hodinách odhaduje, že viac voličov bude opäť prichádzať v neskoršom popoludní a podvečer po tom, čo skončia práce na záhradke. V obci, v ktorej je viac ako 47 percent obyvateľov maďarskej národnosti, neznížil záujem o druhé kolo ani fakt, že priamy zástupca maďarskej komunity už nie je v hre.

11:34 – Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že je dôležité, aby občania využili svoje právo a podieľali sa na výsledku volieb.



„Je dôležité, aby si vybrali takého, ktorý najviac zodpovedá ich názorom a hodnotám, ale hlavne, aby sa prišli vyjadriť, aby dnes využili naozaj svoje právo a podieľali sa na výsledku volieb,“ poznamenala.



Poukázala na pomerne vysokú účasť v prvom kole prezidentských volieb, čo je podľa prezidentky dobrý signál. „O to ide aj dnes, aby ľudia prišli, a aby hlava štátu, ktorá vzíde z týchto volieb, mala čo najsilnejší mandát,“ zdôraznila.

11:12 – Voľby prezidenta SR sa v sobotu konajú aj v košickej väznici na Floriánskej ulici. S prenosnou volebnou schránkou tam dopoludnia prišli traja členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v mestskej časti Staré Mesto.



„O prezidentské voľby je zo strany obvinených a odsúdených osôb vyšší záujem ako o iné voľby. Je to z pochopiteľných dôvodov, kvôli kompetenciám, ktoré prezident SR má,“ uviedol riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice Marek Kristan.

10:57 – 2. kola prezidentských volieb sa zúčastnila už aj aktuálna hlava štátu Zuzana Čaputová.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

10:35 – Domácich, ale i turistov, ktorí sa v sobotu vyberú na hrad, očakáva počas druhého kola volieb prezidenta okrsková volebná komisia v Uhrovskom Podhradí v okrese Bánovce nad Bebravou.

V jednej z najmenších obcí Trenčianskeho kraja majú zapísaných len viac ako 30 oprávnených voličov. V prvom kole tam mali účasť viac ako 70 percent.



Prvým voličom v obci bol Denis z Trenčína. „Rozhodol som sa ísť voliť preto, že to považujem za svoju povinnosť a závisí od toho budúcnosť Slovenska. Je to povinnosť každého občana, ktorý môže ísť voliť,“ uviedol Denis, ktorý podľa svojich slov chodí k voľbám pravidelne.

10:11 – Kandidát na prezidenta SR Ivan Korčok odovzdal svoj hlas v Senci. Vyzval občanov, aby využili právo voliť.



„Toto je ten moment, keď ľudia majú rozhodnutie vo svojich rukách, a toto je ten moment, keď my politici musíme pozorne počúvať, lebo večer sa dozvieme, ako sa rozhodnú,“ poznamenal.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

10:07 – V čase prvého kola prezidentských volieb pred dvoma týždňami mala ešte 17 rokov, no k druhému kolu už dosiahla vek plnoletosti, a tak mohla ísť v sobotu gymnazistka Dorota Lutzbauerová z Trnavy prvýkrát k volebnej urne. Patrí k 21 mladým Trnavčanom, ktorí vstup do dospelosti oslávili práve v období medzi dvoma kolami volieb.

„Mala som premyslené, koho by som volila aj v prvom kole, keby sa bolo dalo. Ale som rada, že môj kandidát postúpil do druhého kola a tak som mu mohla teraz odovzdať svoj hlas,“ povedala po vhodení lístka do urny.

S účasťou na voľbách, ako zdôraznila, neváhala, využila hneď prvú príležitosť. Prostredie volieb pre ňu nebolo novinkou, pretože ju rodičia zvykli brať na hlasovanie už keď bola menšia. Tréma sa však aj tak trochu dostavila.

9:45 – Fotografiu z volebnej miestnosti zverejnila aj poslankyňa Vladimíra Marcinková. Pridala k nej známy citát Václava Havla: Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou.

Moratórium politikom zakazuje aj v podobných príspevkoch podporovať konkrétnych kandidátov.

9:31 – Na bezproblémový priebeh volieb dohliadajú vo všetkých krajoch posilnené hliadky.

9:05 – Odvoliť už prišiel aj minister Hlasu-SD Richard Raši, pochválil sa, že v svojom okrsku bol prvý. Myslí si, že Slovensko 10 rokov nemalo dobrého prezidenta.

9:03 – Medzi prvými politikmi sa fotografiou z volebnej miestnosti prihlásil nový predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling.

8:57 – Množstvo Slovákov najmä z Česka využíva možnosť voliť v najbližších volebných miestnostiach za hranicami. Vyťažené dnes budú zrejme aj Kúty, obec preto už na vlakovej stanici informuje o tom, kde nájdu voliči otvorené volebné miestnosti.

Zdroj: REFRESHER

8:26 – Volebné miestnosti sa na strednom Považí a v kopaničiarskom regióne otvorili o 7.00 h. Výnimkou bola volebná miestnosť v cirkevnej škole v okrsku č. 13 v Novom Meste nad Váhom, ktorú otvorili o päť minút neskôr.

Všetky ostatné volebné miestnosti otvorili včas.



Dôvodom omeškania bola podľa zapisovateľky okresnej volebnej komisie v Novom Meste nad Váhom Ľubici Marcinovej zamknutá hlavná brána školy. Zamknúť ju podľa nej mali rehoľné sestry pri odchode na svätú omšu. Volebná miestnosť tak bude otvorená do 22.05 h.

Podobný problém mali aj v obci Bystrany v spišskonovoveskom okrese. Člen okresnej volebnej komisie v Spišskej Novej Vsi Anton Mican tvrdí, že išlo o problém s kľúčmi.

Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

7:57 – Z volebných miestnosti na celom Slovensku zatiaľ hlásia plynulý a bezproblémový priebeh.

7:50 – Ak volič zakrúžkuje oboch kandidátov na prezidenta, hlasovací lístok bude neplatný. Vo voľbách prezidenta krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra SR na svojom webe.

7:17 – Volebný deň bude sprevádzať veľmi teplé počasie, teploty sa vyšplhajú až do 25 stupňov Celzia. Na východe Slovenska sa môžu vyskytnúť zrážky.

Zdroj: SHMÚ

7:04 – V prezidentských voľbách môže podľa odhadu Štatistického úradu SR voliť viac ako 4,3 milióna osôb. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5938 volebných miestnostiach.



Po uzatvorení volebných miestností sa začnú spočítavať hlasy. Štatistici budú priebežné neoficiálne výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Definitívne výsledky majú byť známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 7. apríla.

7:00 – V tomto momente otvorili všetky volebné miestnosti na Slovensku. Zatiaľ obce nehlásia žiadne technické komplikácie. V prípade, že by sa vyskytli problémy, volebné miestnosti môžu byť otvorené aj dlhšie, teda po 22.00 h.

6:50 – Priebežné výsledky druhého kola budú aktualizované každých 10 minút. Počas volebnej noci sa budú postupne zverejňovať štyri okruhy dát - priebežný stav sumarizácie, ukazovatele o volebnej účasti, súhrnné ukazovatele o platných hlasoch a takisto úspešnosť oboch kandidátov. Štatistický úrad SR bude výsledky zverejňovať na portáli volbysr.sk.

6:35 – Čo v prípade, ak sa nemôžem dostaviť do volebnej miestnosti? Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

6:30 – Čo v prípade, ak spravím na hlasovacom lístku chybu? Nesprávne upravený hlasovací lístok je volič povinný odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

6:25 – V prezidentských voľbách prebieha voľba takto:



Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.



Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.



V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, takýto hlasovací lístok je neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

6:20 – Volebné miestnosti otvoria o 7.00 h, v niektorých obciach môžu byť volebné miestnosti otvorené aj skôr. Rozhodnúť o tom môžu starostovia obcí.