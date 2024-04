Jasmina Alagič telefonovala s firmou Rauch krátko po zrušení spolupráce. Zverejnila detaily, na konci videa si pripila džúsom

Influencerka sa ospravedlnila za to, ak svojím konaním niekoho sklamala.

Influencerka Jasmina Alagič vo štvrtok večer na svojom Instagrame informovala, že telefonovala s firmou Rauch, ktorá zrušila plánovanú spoluprácu po tom, čo Alagič v prezidentských voľbách podporila Petra Pellerginiho. Influencerka tvrdí, že si so spoločnosťou všetko vysvetlili a vládnu medzi nimi dobré vzťahy.

„Som pod vplyvom obrovských emócií. Som naozaj šťastná a dojatá, pretože som práve dotelefonovala s Rauchom, s ktorým sme si všetci veci krásne vysvetlili a na obidvoch stranách teraz zároveň panuje obrovská spokojnosť z toho, aké vzťahy momentálne máme,“ povedala Alagič vo videu na Instagrame.

Influencerka zároveň rozhodla, že zo svojho Instagramu vymaže všetky príspevky, ktoré by u jej sledujúcich mohli vyvolať negatívnu emóciu. Ospravedlnila sa všetkým, ktorých svojim príspevkom zranila či sklamala. Tvrdí však, že to neurobila pre to, aby niekoho rozoštvala. Na konci videa si Alagič pripila Rauch džúsom. Informovala, že v tomto prípade nejde o platenú spoluprácu.

Alagič zrušenú spoluprácu chcela riešiť cez právnikov

Alagič o tom, že s ňou spoločnosť Rauch ukončila plánovanú spoluprácu, informovala v stredu 10. apríla na Instagrame. „Toto je tá sloboda slova,“ napísala Jasmina k príspevku. Podľa nej ide o šikanu, proti ktorej sa chce brániť.

„Kontaktovala som svojich právnikov a momentálne koncipujeme list, ktorý pošlem priamo do rakúskej centrály spoločnosti Rauch,“ napísala na sociálnej sieti.

Spoluprácu zrušili aj Attilovi Véghovi. Automobilová spoločnosť Renault to rovnako zdôvodnila tým, že Végh pred voľbami podporil Pellegriniho.