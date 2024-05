V Európe sa usádzajú nové druhy exotických pavúkov. Môžu prenášať choroby, mnohé sú jedovaté

V Európe hlásia výskyt nových jedovatých pavúkov. Tie môžu prenášať ochorenia a mnohokrát sú aj jedovaté. Vo Veľkej Británii už odborníci vydali varovania, informuje portál The Mirror.

V Británii už vedci našli niekoľko nových druhov exotických pavúkov. Najnovšie ide o malého skákajúceho pavúka Anasaitis milesae. Ide o jedinečný druh, ktorý má svojich príbuzných v Karibiku.

„Ako sa nové exotické druhy šíria, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že zasiahnu menej bežné pôvodné druhy. Okrem toho, že tieto pavúky súťažia o korisť a životný priestor, môžu so sebou priniesť aj nové parazity a choroby,“ povedala pre The Guardian Helen Smithová z Britskej arachnologickej spoločnosti.

Následkom klimatických zmien a otepľovania Európy už vo Veľkej Británii objavili niekoľko druhov jedovatých pavúkov. Patrí medzi ne aj falošná čierna vdova, ktorej uhryznutie môže spôsobiť vážnu alergickú reakciu.

Thanks to @patrick_barkham@guardianeco for a great article and interview with @BerryTylan on spiders new to Britain, including Anasaitis milesae, found @UniofExeter Penryn campus, new to science but almost certainly originating from the Caribbean.https://t.co/XKomHTgGpjpic.twitter.com/UgeHoXc1oB