Fantastická výhra Slovákov na MS v hokeji: USA zdolali s výsledkom 5 : 4 po predĺžení

Slovensko má za sebou ďalší napínavý zápas. Našu reprezentáciu čakajú v základnej skupine ešte štyria súperi.

Slovensko v dnešnom zápase proti USA vyhralo so skóre 5 : 4 až po predĺžení. Tretí zápas na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2024 odohrala naša reprezentácia v Ostrave za veľkej podpory prítomných slovenských fanúšikov.

Prvá tretina zápasu bola napínavá. Hneď na začiatku tretej minúty strelil Miloš Kelemen prvý gól. Následne sme v priebehu 11. minúty strelili ďalší gól. Ten si na konto pripísal Libor Hudáček. Skóre 2 : 0 zostalo do konca prvej tretiny nezmenené.

V druhej tretine dostal slovenský brankár Samuel Hlavaj gól od amerického útočníka Matthewa Boldyho. Slovenská reprezentácia však promptne reagovala. Neprešli ani 4 minúty a Slovensko opäť skórovalo. Nechytateľnú delovku vystrelil Šimon Nemec. O necelé 2 minúty sa z gólu tešil Patrik Koch, ktorý poslal našu reprezentáciu do trojgólového vedenia.

Posledná tretina sa začala priaznivo pre Slovensko so skóre 4 : 1. Američania však vo štvrtej minúte zápasu skórovali a znížili slovenské vedenie. Na skóre 4 : 3 znížili Američania len 6 minút pred koncom zápasu. Tri minúty pred koncom vyrovnali na 4 : 4. V predĺžení skóroval Miloš Kelemen a tým ukončil zápas. So skóre 5 : 4 si Slovensko pripisuje do tabuľky 2 body. Aktuálne máme 5 bodov.

Slovenskú reprezentáciu na tohtoročných majstrovstvách čakajú v základnej skupine ešte 4 zápasy. Naším súperom bude ešte Poľsko, Francúzsko, Lotyšsko a Švédsko.