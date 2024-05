Šéfredaktori vplyvných slovenských médií sa vyjadrili ku Kovačičovi

Čo sa deje: K vyhláseniu moderátora Michala Kovačiča sa vyjadrili viacerí známi novinári.

Matúš Kostolný (šéfredaktor Denníka N), Beata Balogová (šéfredaktorka denníka Sme) a Peter Bárdy (šéfredaktor Aktualít) vyjadrili podporu Michalovi Kovačičovi, ktorý obvinil televíziu Markíza zo snáh o cenzúru obsahu.

Kovačiča sa zastali nielen šéfredaktori vplyvných médií, ale aj niektorí jeho kolegovia z Markízy. Podporu mu vyjadrili napríklad reportéri Adel Ghannam a Martina Töröková. Video s Michalom Kovačičom z Na telo zdieľal aj moderátor Viktor Vincze.

Prečo je to dôležité: Od nástupu novej vlády bojuje slovenská nezávislá žurnalistika o svoju slobodnú existenciu. Michal Kovačič prehovoril v živom vysielaní o snahe jeho nadriadených cenzurovať obsah. Zároveň tým načrtol nepriaznivé smerovanie slovenských médií. Podľa Kovačiča prežíva Slovensko boj o „orbanizáciu našich televízií“. Mnohí známi novinári vyjadrili Kovačičovi podporu.

Citáty:

Matúš Kostolný (Denník N): „Michal Kovačič aj všetci jeho kolegovia, ktorí nechcú robiť neslobodne, majú moju plnú podporu. Slobodná a nezávislá žurnalistika je pre demokraciu nevyhnutnou podmienkou. Bez nej to nejde. Bez nej sa končí demokracia a časom aj sloboda.“

Beata Balogová (Sme): „Dnes Michal Kovačič otvorene prehovoril o tom, o čom vieme niekoľko mesiacov. Ale nie všetci diváci Markízy vedeli. Povedal to jasne, bez štvania a preháňania. Zaslúži si našu podporu, aj vašu. Tak ako aj jeho kolegovia, ktorí nie sú ochotní prepnúť svoju pozornosť na zábavné správy.“

Peter Bárdy (Aktuality): „Michal Kovačič pomenoval to, čo tu vidíme od volieb. Plazivú snahu ovládnuť televízie, ich spravodajstvo a v ideálnom prípade zrušiť politické diskusie. Školenie Viktora Orbána, jeho príklad, nasleduje aj Slovensko. Bude to horšie, ako si dnes viete predstaviť.“

Širší kontext: Vládni politici v prvej polovici apríla odmietli chodiť do politickej diskusie Na telo. Takisto bojkotovali aj politické relácie televízie Joj Na hrane či TA3 V politike. Podľa Kovačiča sa snaha o ovládnutie slovenských médií odohráva aj v komerčných televíziách, „len sa to deje potichu a nepozorovane“. „Ak to nezastavíme, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu,“ povedal moderátor. Televízia Markíza si za tvorbou svojho obsahu stojí a vyjadrenia Kovačiča popiera.

Včerajšie vyhlásenie Kovačiča komentovali aj jeho kolegovia z televízie. „Doteraz sme boli takticky ticho. Už nebudeme,“ napísal reportér Adel Ghannam. „Naša novinárska generácia ešte nikdy nepotrebovala podporu verejnosti tak ako teraz,“ napísala k aktuálnej situácii reportérka Martina Töröková. Video s Michalom Kovačičom z Na telo bez komentovania situácie zdieľal aj moderátor Viktor Vincze.