Zelenskyj o vojne s Ruskom: Ukrajina je pripravená vypočuť si „rôzne návrhy a myšlienky“ o ukončení vojny

Čo sa deje: Zelenskyj vyzval na účasť na summite o ukončení vojny s Ruskom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že Ukrajina je pripravená vypočuť si „rôzne návrhy a myšlienky“ o ukončení vojny s Ruskom.

Na bezpečnostnej konferencii Dialóg Šangri-La v Singapure vyzval najvyšších predstaviteľov obrany, aby sa zúčastnili na nadchádzajúcom mierovom summite vo Švajčiarsku.

Zelenskyj povedal skupine viac ako 500 delegátov z približne 40 krajín, že je "sklamaný", pretože niektorí svetoví lídri ešte nepotvrdili účasť na konferencii vo Švajčiarsku. Nešpecifikoval žiadnu krajinu, no za kľúčovú otázku sa považuje účasť Číny, najdôležitejšieho spojenca Ruska.

Prečo je to dôležité: Napadnutá Ukrajina má záujem diskutovať a „počúvať“ rôžne návrhy, ktoré by krajinu doviedli k ukončeniu vojny. Čím viac krajín by sa na mierovom summite vo Švajčiarsku zúčastnilo, tým väčší a silnejší sigál zjednotenia by vyslalo do sveta i agresorovi vojny - Rusku.

Citáty: „Ukrajina je pripravená vypočuť si rôzne návrhy a myšlienky, ktoré nás vedú... k ukončeniu vojny a udržateľnému a spravodlivému mieru. Globálna väčšina môže svojou účasťou zabezpečiť, že to, na čom sa dohodneme, bude skutočne implementované," povedal Zelenskyj.

Širší kontext: Ukrajina má na mierovom summite vo Švajčiarsku predložiť návrhy, ktoré sa budú zaoberať jadrovou bezpečnosťou, potravinovou bezpečnosťou, prepustením vojnových zajatcov a návratom ukrajinských detí unesených Ruskom.

