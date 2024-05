Putin zastrašuje malé európske krajiny. Posiela im znepokojivý odkaz

Čo sa deje: Ruský prezident Putin varoval niektoré štáty Európy. Špecificky sa zameral na menšie krajiny s hustým osídlením.

Vladimir Putin v utorok varoval, že ak západné štáty dajú Ukrajine súhlas na použitie svojich zbraní na útoky na ruské územie, bude to mať vážne následky.

Malým európskym štátom odkázal, aby si boli vedomé toho, s čím sa zahrávajú.

Prízvukoval, že ide o krajiny, ktoré majú husto osídlené územia.

Prečo je to dôležité: Putin naznačil, že v prípade spomínaných krokov západných krajín je pripravený na útok. Takéto vyhlásenia môžu slúžiť ako prostriedok na odstrašenie pre krajiny, ktoré by zvažovali podporu Ukrajiny zbraňami.

Citát: „V Európe, najmä v malých štátoch, by si mali byť vedomí toho, s čím sa zahrávajú. Mali by na to pamätať ako krajiny s malými, husto osídlenými územiami... Mali by to mať na pamäti skôr, ako budú hovoriť o údere voči Rusku,“ povedal Putin.

Rozšírený kontext: Putin upozornil, že pokiaľ európske krajiny dovolia Ukrajine používať svoje zbrane na území Ruska, majú očakávať následky. Cielene upozornil malé krajiny, pričom zdôraznil, že majú husto osídlené územia.



Ruský prezident varoval, že „to isté sa môže stať, ak sa použijú vysoko presné zbrane dlhého doletu“. Putin to uviedol v odpovedi na otázku novinára na margo diskusie o návrhu, aby ukrajinské ozbrojené sily mohli použiť západné zbrane dlhého doletu na zasiahnutie ruského územia.

