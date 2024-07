Hlavná stanica v Bratislave v budúcnosti nebude kapacitne vyhovovať. Na tratiach by malo jazdiť viacero medzinárodných vlakov

Čo sa deje: Minister dopravy Ráž na tlačovej konferencii načrtol, že lokalita stanice sa môže zmeniť.

Hlavná stanica v Bratislave v budúcnosti nebude kapacitne vyhovovať. Spôsobí to očakávaný nárast železničnej dopravy.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominanta Smeru-SD) koncom júna povedal, že štát zvažuje stavbu novej hlavnej stanice. Lokalita zatiaľ nie je známa.

Prečo je to dôležité: Očakávaný nárast železničnej dopravy si vyžaduje modernizáciu a rozšírenie infraštruktúry. Hlavná stanica, ktorá nevyhovuje kapacitne, by mohla viesť k preťaženiu, meškaniam a zhoršeniu kvality služieb pre cestujúcich.

Citát: „V roku 2022 ministerstvo dopravy zadefinovalo nový plán dopravnej obslužnosti Slovenska železničnou dopravou, ktorý tiež zvyšuje počty vlakov osobnej dopravy oproti prognóze použitej v štúdii z roku 2019,“ vysvetlila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Vladimíra Bahýlová.

Širší kontext: V rokoch 2016 až 2019 bola pre železničný uzol Bratislava realizovaná štúdia uskutočniteľnosti. Hovorkyňa ŽSR tvrdí, že situácia na železnici v Bratislave sa odvtedy zmenila. Odvolala sa pritom na zámer Rakúska viesť vlaky medzi Viedňou a Marcheggom po vysokorýchlostnej trati. Spôsobilo by to nárast spojov. Situáciu podľa nej zmenili rozhodnutia aj na slovenskej strane hranice.

Okrem toho sa Slovenská republika zapojila aj do projektu vysokorýchlostnej trate medzi Maďarskom a Českou republikou. Tento nárast by podľa nej znamenal nutné zvýšenie počtu koľajísk a nástupíšť na stanici, a to aj na úkor staničných budov. Hlavné mesto podľa jeho hovorcu Petra Bublu podporí každé úsilie mať v meste modernú železničnú stanicu.



Magistrát hlavného mesta však tvrdí, že ministerstvo dopravy mu neposkytuje informácie. Všetko podľa neho nasvedčuje tomu, že obnova hlavnej stanice sa neudeje tak, ako ju so štátom a so ŽSR plánoval. „Máme informácie, že ŽSR má zámer urobiť jednoduchú obnovu súčasnej hlavnej stanice, ale nemáme informácie o presnom rozsahu. Podľa všetkého sa nedotkne polohy výpravnej budovy ani koľajísk,“ doplnil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Na rekonštrukcii hlavnej stanice sa ešte v roku 2022 dohodlo ministerstvo dopravy so ŽSR aj s magistrátom. Inštitúcie podpísali aj memorandum.

Prečítaj si aj tieto články: