Americký olympijský a paralympijský výbor žaluje spoločnosť Prime. Dôvodom je údajne porušenie ochrannej známky.

Olympijský výbor podal žalobu na spoločnosť Prime. Tá používa vo svojej špeciálnej edícii hydratačného nápoja symboly chránené ochrannou známkou Olympijského výboru. Tvárou edície je basketbalová hviezda a trojnásobný olympijský víťaz Kevin Durant, informuje britská BBC.

Výbor však uviedol, že s firmou Prime nemá dohodu o používaní jej terminológie a ochranných známok, a uviedol, že konanie spoločnosti bolo „úmyselné“ a „v zlej viere“.

V žalobe, ktorú výbor podal v piatok v Colorade, sa uvádza, že spotrebitelia by mohli byť uvedení do omylu. Zákazníci by si tak mohli myslieť, že medzi Olympijským a paralympijským výborom USA a spoločnosťou Prime existuje dohoda.

Organizácia uviedla, že zaslala spoločnosti Prime list o zastavení predaja. Značka nápoja pokračovala v normálnom predaji a situácia eskalovala takým spôsobom, že sa musí riešiť na súde.

