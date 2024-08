Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy pre rok 2025 nedohodli.

Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodli na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Jej výška tak bude od 1. januára 2025 stanovená zákonom.

Minimálna mzda v roku 2025 bude 816 eur mesačne.

Zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov sa v minulých rokoch podarilo dohodnúť na zvýšení minimálnej mzdy. Vlani stúpla mesačná suma minimálnej mzdy na 750 eur, čo bolo o šesť eur viac, ako by sa zvýšila podľa zákona.

Prečo je to dôležité: Ak by sa na výške minimalnej mzdy dohodli zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, výsledná suma by tak bola pravdepodobne vyššia. Vyššia mzda by tak mohla pomôcť množstvu občanov vo finančnej tiesni.

Citát: „Minimálna mzda v budúcom roku bude 816 eur, a to preto, lebo sociálni partneri sa na jej výške nedohodli a teda túto sumu, túto výšku určil automat, ktorý je v súčasnosti na úrovni 57 % z priemernej mzdy,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Širší kontext: Zo zákona o minimálnej mzde vyplýva, že v prípade nedohody sociálnych partnerov tvorí suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci rok 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve na Slovensku za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku 2025, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Minister práce priblížil, že ak by platila pripravovaná novela zákona, tak minimálna mzda sa v roku 2025 stanoví ako 60 % z priemernej mzdy. V budúcom roku by dosiahla podľa neho výška minimálnej mzdy 858 eur. V súčasnosti je zákon v legislatívnom procese, pričom Tomáš by chcel presadiť jeho schválenie v Národnej rade SR spolu s ďalším balíkom zákonov do polovice novembra.