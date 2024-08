Skupina väzňov v trestaneckej kolónii v meste Surovikino v ruskej Volgogradskej oblasti sa vzbúrila a zaútočila na zamestnancov väzenia. Niekoľko z nich drží ako rukojemníkov. Najmenej jedného zamestnanca väzni zabili.

„Odsúdení vzali ako rukojemníkov zamestnancov nápravného zariadenia (IK-19). V súčasnosti sa podnikajú opatrenia na oslobodenie rukojemníkov. Došlo aj k obetiam na životoch,“ uvádza sa vo vyhlásení FSIN. Útok sa podľa FSIN udial na zasadnutí disciplinárnej komisie, ktorá posudzuje prípady recidivistov. „V tejto chvíli sa vykonávajú opatrenia na prepustenie rukojemníkov. Došlo aj k obetiam,“ uviedla FSIN.

Na ruských sociálnych sieťach sa šíri video, na ktorom vidieť dvoch útočníkov, pričom jeden z nich na videu vyhlasuje, že sú bojovníci IS a nad väznicou prevzali kontrolu. Na záberoch taktiež vidieť štyroch uniformovaných zamestnancov ležať v kalužiach krvi.

Na zamestnancov zaútočili najmenej traja väzni. Okolnosti útoku sú zatiaľ nejasné a posudzujú ich kompetentné orgány.

Trestanecká kolónia IK-19 je väzenie s najvyšším stupňom stráženia. Jej kapacita je viac ako 1200 väzňov.

