Prečo je to dôležité: Útok v Kurskej a Belgorodskej oblasti je najväčšia ukrajinská cezhraničná operácia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Kyjev však podľa ukrajinského prezidenta znova prekvapí a prisľúbil, že Moskva bude vedieť, čo je to odplata.



Citát: „Každý, kto chce zasiať zlo na našom území, bude žať jeho ovocie na svojom území. Toto nie je predpoveď, nie je to škodoradosť, nie je to slepá pomsta. Je to spravodlivosť,“ dodal.

Širší kontext: Zelenskyj označil ruského prezidenta Vladimira Putina za chorého starca z Červeného námestia, ktorý sa neustála všetkým vyhráža červeným tlačidlom.

Vpád ukrajinskej armády do Kurskej oblasti Moskvu rozrušil, no dosiaľ nespomalil postup ruských síl na východe Ukrajiny.

Prečítaj si aj tieto články:

Ukraine. Our land. Given by God. Kissed by the sun. Rocked by the winds. Tempered by fire. Defended by its sons and daughters.

It cannot be mistaken for anything else.

It can never be given away to anyone.

Happy Independence Day of Ukraine! pic.twitter.com/LwnRAjnZnc