Viaceré politické strany považujú AfD za extrémistickú a nebezpečnú pre demokratické tradície Nemecka.

Alternatíva pre Nemecko (AfD) ako prvá krajne pravicová strana po porážke nacizmu v druhej svetovej vojne uspela v parlamentných voľbách v niektorej zo spolkových krajín Nemecka.

Podľa predbežných výsledkov volieb vyhrala v Durínsku a v susednom Sasku má len minimálnu stratu za úradujúcimi stredopravými kresťanskými demokratmi (CDU).

Nemecký kancelár Olaf Scholz (SPD) výsledky regionálnych volieb označil za „trpký“ výsledok pre svoju koalíciu a vyzval ostatné strany v oboch východonemeckých krajinách, aby vytvorili vlády bez „pravicových extrémistov“.

Citát: „Výsledky pre AfD v Sasku a Durínsku sú znepokojujúce. Naša krajina si na to nemôže a nesmie zvykať, AfD poškodzuje Nemecko. Oslabuje ekonomiku, rozdeľuje spoločnosť a ničí povesť našej krajiny,“ uviedol Scholz.

Širší kontext: Ďalšie veľké politické strany kategoricky vylúčili akúkoľvek spoluprácu s AfD a naďalej ju považujú za extrémistickú a nebezpečnú pre demokratické tradície Nemecka. Nacionalistická, protimigračná a k Rusku priateľská AfD strana však bude mať pravdepodobne dostatok kresiel v oboch spolkových krajinách na zablokovanie rozhodnutí vyžadujúcich si dvojtretinovú väčšinu, ako napríklad menovanie sudcov alebo najvyšších bezpečnostných predstaviteľov.

Nedeľné výsledky by preto mohli prinútiť vládu, aby bola prísnejšia voči prisťahovalectvu a zintenzívnila diskusiu o podpore pre Ukrajinu, čo boli hlavné témy v predvolebnej kampani.

Volebná účasť v Durínsku dosiahla 73,6 percenta voličov, v Sasku 74,4 percenta. Podľa predbežných výsledkov v Durínsku AfD získala 32,8 percenta hlasov, CDU 23,6 percenta, krajne ľavicová Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) 15,8 percenta a Ľavica (Die Linke) 13,1 percenta.

To je významný pokles oproti roku 2019, keď Ľavica vyhrala so ziskom s 31 percentami. Sociálni demokrati (SPD) kancelára Scholza získali 6,1 percenta hlasov a ich koaliční partneri na celonemeckej úrovni, Zelení (3,2 percenta) a slobodní demokrati (FDP - 1,1 percenta), sa do parlamentu nedostali.

V Sasku po sčítaní všetkých hlasov získala CDU 31,9 percenta hlasov, AfD 30,6 percenta, BSW 11,8 percenta a SPD 7,3 percenta, Zelení 5,1 percenta a Ľavica (4,5 percenta) bude v krajinskom parlamente len vďaka dvom priamym mandátom.





Zdroj: Sebastian Kahnert/dpa via AP