Matúš Šutaj Eštok informáciu vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii.

Ministerstvo vnútra pripravuje projekt vlakov zadarmo pre príslušníkov Policajného zboru.

Podľa slov ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) rezort vnútra smeruje k finálnej dohode so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK).

Citát:„Na jednej strane je to aj benefit pre policajtov, pretože mnohí policajti dochádzajú do svojej práce vlakom, a to znamená ušetrenie finančných prostriedkov. Na druhej strane je to aj zvýšenie bezpečnosti vo vlakoch. Pamätáte si, čo sa udialo v závere roka v Prešove, keď sa tam udial incident, keď páchateľ nožom ohrozoval cestujúcich,“ ozrejmil minister s tým, že tento krok zvýši bezpečnosť a kvalitu cestovania vlakmi.

Širší kontext: Bývalý minister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (hnutie Slovensko) vo videu na sociálnej sieti označil zámer poskytnúť policajtom možnosť cestovať vlakmi ZSSK zadarmo za náplasť na problémy v zbore. Policajti podľa neho zo služby odchádzajú, pretože minister Šutaj Eštok nesplnil svoje sľuby týkajúce sa platového a sociálneho zabezpečenia.

Exminister zároveň poznamenal, že už dnes majú policajti povinnosť zasiahnuť v prípade, keď by mohlo dôjsť k ohrozeniu života, zdravia či majetku občanov. Nespokojní s rezortom vnútra sú podľa Mikulca aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru či horskí záchranári.

V súčasnosti môžu dostať 100-percentnú zľavu z cestovného vo vlakoch ZSSK študenti či seniori.

