Choroby spôsobené takzvanými superbaktériami odolnými voči antibiotikám by v priebehu nasledujúcich 25 rokov mohli usmrtiť až 40 miliónov ľudí, uvádza sa v novej štúdii projektu Global Research on Antimicrobial Resistance (Gram), ktorý sledoval globálny vplyv superbaktérií.

V štúdii zverejnenej v časopise Lancet sa uvádza, že počet úmrtí detí mladších ako päť rokov na superbaktérie za uplynulé tri desaťročia klesol o viac ako 50 percent vďaka lepším preventívnym opatreniam.

Keď sa však už deti superbaktériami nakazia, ich liečba je mimoriadne náročná. Úmrtia ľudí starších ako 70 rokov sa však za rovnaké obdobie zvýšili o viac ako 80 percent.

Citát: „Táto štúdia je ďalšou pripomienkou toho, že rezistencia voči antibiotikám je hrozbou pre nás všetkých, a to nielen v budúcnosti, ale už teraz,“ tvrdí Colin Brown, zástupca riaditeľa Agentúry na ochranu zdravia vo Veľkej Británii. „Všetci môžeme pomôcť tým, že budeme užívať antibiotiká len vtedy, keď nám to odporučil zdravotnícky pracovník. Zaobchádzajte s antibiotikami s úctou a v budúcnosti pomôžu nám všetkým,“ vyzval ľudí Brown.

Širší kontext: Superbaktérie sú označenie pre baktérie, u ktorých sa vyvinula antimikrobiálna rezistencia. Sú odolné voči antibiotikám a ostatným liekom, ktoré sa používajú na liečenie chorôb. Medzi rokmi 1990 až 2021 zomrelo v dôsledku nakazenia superbaktériami viac ako milión ľudí.

Antimikrobiálna rezistencia je prirodzený jav, avšak nadmerné a nesprávne používanie antibiotík u ľudí a zvierat tento problém zhoršuje. Vedci preto varujú, že superbaktérie sú do budúcnosti veľkým rizikom pre verejné zdravie po celom svete.



Počet úmrtí na infekcie spôsobené stafylokokovou baktériou MRSA, ktorá sa stala odolnou voči viacerým antibiotikám, sa podľa štúdie v roku 2021 zdvojnásobil na 130 000 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi desaťročiami. Výskumníci pomocou modelovania odhadli, že na základe súčasných trendov by sa počet priamych úmrtí na AMR zvýšil o 67 % a do roku 2050 by dosiahol takmer dva milióny ročne.



Autor štúdie Mohsen Naghavi, z Washingtonskej univerzity v USA uviedol, že „antimikrobiálne lieky sú jedným zo základných kameňov modernej medicíny a rastúca rezistencia voči nim je veľmi znepokojujúca“.





