Michal Kovačič moderoval politické debaty na Markíze 16 rokov.

Bývalý moderátor politickej debaty Na telo Michal Kovačič plánuje žalovať TV Markíza pre údajne neplatnú výpoveď, ktorú dostal 28. júna 2024. Novinár to uviedol v relácii Rozhovory so Šimonom.

Podľa Kovačiča a odborov televízie bola výpoveď protiprávna, pretože nebola schválená odborovou organizáciou. Kovačič preto podáva žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru.

Odbory TV Markíza podporujú Kovačičovu žalobu a uviedli, že sú pripravené poskytnúť plnú pomoc pri dokazovaní protiprávnosti výpovede, informujú Aktuality.

Prečo je to dôležité: Táto situácia poukazuje na možné porušenie pracovného práva a zákonných postupov pri výpovediach členov odborov. Zároveň môže opätovne otvoriť verejnú diskusiu o nezávislosti novinárov a vplyve manažmentu na redakčnú slobodu v médiách.

Citát:„Úprimne povedané, mne sa do toho veľmi nechcelo. Ale na druhej strane, práve kolegovia z odborov, s ktorými sme sa o tom bavili, povedali, že bez ohľadu na to, že to nie je žiadny sen s niekým sa doťahovať roky na súde, sme sa zhodli a dohodli, že je to potrebné. Odbory vyslovene vyhlásili, že výpoveď bola protiprávna a treba to urobiť. S kolegami som sa zhodol a súhlasil som s tým, že žalobu treba podať,“ uviedol Kovačič.

Širší kontext: Kovačič tvrdí, že ho prepustili, pretože povedal pravdu vo verejnom záujme, a zároveň vyjadril nádej, že jeho žaloba môže viesť k väčšej redakčnej slobode v televízii.

Michal Kovačič koncom mája v relácii Na telo povedal, že „Slovensko prežíva boj o orbanizáciu našich televízií“. Svojimi vyjadreniami v živom vysielacom čase spustil veľkú vlnu celospoločenskej i odbornej diskusie o stave nezávislej žurnalistiky na Slovensku.

