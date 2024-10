Rusko ešte stále oficiálne nazýva celoplošnú vojenskú inváziu na Ukrajinu „špeciálnou vojenskou operáciou“.

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil jesenný odvod 133 000 nových vojakov, ktorý by mal prebehnúť od utorka 1. októbra do konca tohto roka. Vyplýva to z dekrétu Kremľa, zverejneného v pondelok.

Dekrét zverejnili ruské štátne noviny Rossijskaja Gazeta. Vyzýva na vykonanie odvodu obyvateľov vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí nie sú „v zálohe a na základe federálneho zákona podliehajú odvodu... v množstve 133 000 ľudí".

Šéf ruského úradu pre odvod viceadmirál Vladimir Cimlianskij potvrdil, že podmienky odvodu nových brancov zostávajú rovnaké - 12 mesiacov služby vo vojenských jednotkách v Rusku.

Citát:„Rád by som poznamenal, že branci nebudú vyzvaní na účasť na špeciálnej vojenskej operácii v nových oblastiach,“ citovali Cimlianského noviny Rossijskaja Gazeta. Rusko oficiálne nazýva celoplošnú vojenskú inváziu na susednú Ukrajinu, ktorú začalo ešte vo februári 2022, „špeciálnou vojenskou operáciou“.

Prečo je to dôležité: Putin v septembri s odvolaním sa na ohrozenie západných hraníc Ruska nariadil, aby sa rady tamojšej armády rozšírili o 180 000 vojakov, teda na dovedna 1,5 milióna aktívnych brancov. Tento krok by znamenal, že Rusko by malo po Číne druhú najväčšiu armádu na svete.



Širší kontext: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký prezident Joe Biden i ďalší lídri Severoatlantickej aliancie (NATO) Putina obviňujú, že práve on je v konflikte na Ukrajine jediným agresorom a predstavuje nebezpečenstvo pre ďalšie susedné krajiny.



Práve nedostatok ruského vojenského personálu sa uvádza ako kľúčový faktor úspechu prekvapivého ukrajinského vpádu do ruskej Kurskej oblasti, ktorý sa začal 6. augusta.

Moskva sa snažila vyhnúť posilneniu obrany v Kurskej oblasti vojakmi bojujúcimi na východe Ukrajiny a miesto toho sa spolieha na jednotky z iných oblastí, aby zastavili túto ukrajinskú ofenzívu na území Ruska.

