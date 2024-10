Meno popradského primátora Antona Danka sa spomínalo v údajnom spise SIS Gorila.

Rezort hospodárstva vedený Denisou Sakovou z Hlasu nominoval Jaroslavu Danko do dozornej rady pološtátnej spoločnosti Východoslovenská energetika Holding. Danko je manželka päťnásobného popradského primátora Antona Danka, informujú Aktuality.

Zatiaľ nie je známe, kto Danko na tento post za štát objavil a navrhol. Ministerstvo ani Danko na otázky redakcie neodpovedali.

Citát: „Zo zákona som viazaná mlčanlivosťou, k tejto otázke sa nebudem vyjadrovať. Dostala som ponuku z ministerstva hospodárstva, do ktorého portfólia patrí aj energetika. Prijala som ju. Keďže mám vysokoškolské ekonomické vzdelanie II. stupňa, myslím si, že som na túto úlohu kvalifikovaná. Nevylučujem, že do budúcna sa budem uchádzať aj o iné verejné funkcie,“ uviedla Danko.

Širší kontext: Meno popradského primátora Antona Danka sa spomínalo v údajnom spise SIS Gorila v súvislosti s privatizáciou Podtatranskej vodárenskej spoločnosti francúzskemu gigantu Veolia. Na podozrenia reagoval podaním trestného oznámenia.

Jaroslava Danko niekoľko rokov podnikala pod hlavičkou rodinnej spoločnosti A1D. Donedávna bola aj konateľkou spoločnosti A1D, ktorá prevádzkuje v Poprade obchod s taškami a kabelami nemeckej prémiovej značky.

Spoločnosť bola od založenia v zisku len raz, a to v roku 2022. Čistý zisk mali takmer 100-tisíc eur. V roku 2018, v čase komunálnych volieb do samospráv, zaznamenala spoločnosť najväčšiu stratu, a to mínus 59 847 eur.

