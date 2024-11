FOTO: Na juhu Slovenska preletel vodičovi cez čelné sklo auta kus ľadu. Mohlo to skončiť tragédiou, upozorňuje polícia

Zimné obdobie opäť prináša nebezpečenstvá na cestách, najmä keď vodiči nedbajú na odstraňovanie ľadu zo svojich vozidiel.

V pondelok ráno (25.11.) riešili policajti z Dunajskej Stredy dopravnú nehodu, ktorá mohla skončiť tragédiou. Vodič auta Kia Ceed išiel po ceste I. triedy pri obci Kútniky, keď z oproti idúceho nákladného auta odletel veľký kus ľadu. Ten preletel cez čelné sklo jeho auta na mieste spolujazdca a skončil v interiéri vozidla.

Našťastie, vo vozidle sa nachádzal iba vodič, takže nikto neutrpel zranenia. Škoda na aute však bola odhadnutá na 1 000 eur. Vodič nákladného auta si nesplnil svoju povinnosť a bez zastavenia pokračoval v jazde, čo polícia vyhodnotila ako porušenie predpisov.

Polícia upozorňuje všetkých vodičov na to, že sú povinní pred jazdou odstrániť z vozidla a nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa mohli počas jazdy uvoľniť. Za porušenie tejto povinnosti hrozí pokuta od 50 do 650 eur. Ak vodič spôsobí nehodu a nezastaví, môže čeliť sankcii až do 1 300 eur a zákazu činnosti na 5 rokov.