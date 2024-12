Nový výskum ukázal, že fajčenie výrazne skracuje život. Jedna cigareta ti uberie až 20 minút života

To o koľko ťa fajčenie ukráti sa líšia aj podľa pohlavia. Ženy sú ním ovplyvnené výraznejšie.

Fajčenie je spúšťačom rôznych vážnych ochorení. Mnohí fajčiari v dôsledku svojho zlozvyku trpia ťažkosťami, ktoré môžu výrazne skomplikovať ich život. Najnovšia štúdia zistila, že jedna cigareta môže skrátiť život až o 20 minút. Informuje o tom portál The Guardian.

S novým zistením prišli výskumníci z Univerzity College v Londýne. Podľa ich zistenia muž s každou cigaretou stratí 17 minút života, pričom žena až 22. To znamená, že krabička cigariet ťa v priemere ukráti o 7 hodín života.

„Ľudia vo všeobecnosti vedia, že fajčenie je nebezpečné, no podceňujú to. Fajčiari, ktorí neprestanú fajčiť stratia v priemere dekádu svojho života. To je 10 rokov času a vzácnych momentov, ktoré môžu prežiť s vašimi milovanými,“ povedala lekárka Sarah Jackson, ktorá výskum viedla.

Ďalší výskumník však upozorňuje, že stratiť 10 rokov života neznamená bez problémov zomrieť o čosi skôr. „Niektorí ľudia si myslia, že prísť o niekoľko rokov života nie je pre nich až taký problém. Staroba je totiž často poznačená chronickými ochoreniami alebo ťažkosťami. Ale fajčenie vás neukráti o nezdravé obdobie na konci života. V prvom rade uberá z relatívne zdravých rokov v strednom veku a urýchľuje nástup chorôb. Znamená to, že 6%-ročný fajčiar bude mať zdravotný stav ako 70-ročný nefajčiar, “ ozrejmil.