Mzdy nových zamestnancov by mohli pokryť peniaze z výzvy na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových okresoch.

V ambulanciách môžu pracovať administratívni pracovníci, ktorí budú mať prístup k zdravotnej dokumentácii, informuje STVR.

Pracovníci budú okrem iného aj komunikovať s pacientmi, čím odbremenia lekárov a sestry.

Záujem o túto prácu je veľký. Ambulancie tvrdia, že by pomohlo aj to, keby pracovníci prešli školením.

Citát:„Administratívnej práce na ambulancii stále pribúda a my sme sa dostávali do situácie, že ak zdravotný personál robil túto prácu, tak mu zostávalo málo času na to, aby robil práve tie zdravotné výkony,“ skonštatovala alergologička a zároveň prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.

Širší kontext: Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že mzdy nových zamestnancov by mohli pokryť peniaze z výzvy na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových okresoch.

