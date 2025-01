Prečo je to dôležité: Štátna televízia Rossija 1 často hovorí o tom, ako ovládne štáty Európy aj vrátane Slovenska. Putinovskí propagandisti hovoria aj o zániku nášho štátu. Napriek tomu v nej vystúpil aj Robert Fico. Kritizoval tam Západ za podporu Ukrajiny, čo podľa neho predlžuje vojnu. Moderátora televízie si zavolal v decembri 2023 do slovenského parlamentu aj Ľuboš Blaha.

Citát: „Zelenskyj sa zbláznil. Má za sebou päť bastardov, tých nacistických štátov, ktoré mu dodávajú všetko, čo potrebuje,“ povedal Solovjov o západných krajinách, ktoré Ukrajine dodávajú zbrane. Medzi nimi je aj Nemecko.

Širší kontext: Nemecký minister obrany Boris Pistorius pricestoval v utorok 14. januára do ukrajinského hlavného mesta Kyjev na rokovania s tamojšou vládou. Pistorius v pondelok 13. januára odovzdal Ukrajine prvé z niekoľkých desiatok samohybných húfnic RCH 155 nemeckej výroby, ktoré podporia ukrajinské delostrelectvo.

Russian propagandist Solovyev believes that states and their representatives who help Ukraine and supply weapons are considered "legitimate targets for Russia".



"Until January 20, there will be only intensification, only escalation of the conflict. Zelenskyy is backed by five… pic.twitter.com/eXNqBBW67Z