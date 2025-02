Jeden z najbohatších Čechov sa pokúsil podplatiť Deník N. Nechcel, aby o ňom písali

Podnikateľ a politik Pavel Sehnal sa pokúsil ovplyvniť novinárov Deníka N, aby nepísali o jeho podzemnej zoo v Čestliciach. Namiesto toho ponúkol, že si objedná platené články, a pohrozil, že ak budú médiá písať o jeho projekte, bude ich žalovať.

„Ak o tom nič nenapíšete, budem vám veľmi vďačný. A potom si u vás radšej objednám sto ďalších článkov, za ktoré vám zaplatím,“ povedal Sehnal v telefonickom rozhovore s redaktorom českého Deníka N.

Keď reportér túto možnosť odmietol, pokračoval: „Tu nejde o stavbu, tobôž nie o čiernu stavbu. A ak reportér neposlúchne a nenapíše pravdivo, budeme ho žalovať. Ak to urobí a napíše niečo škaredé, zažalujeme vás“. Sehnal neskôr nepriamo potvrdil svoju finančnú ponuku druhému novinárovi, ktorý ho konfrontoval. Vysvetlil to ako bežnú súčasť firemného marketingu.

Ako to vysvetľuje podnikateľ?

Sehnal tvrdil, že jeho firmy investujú milióny do PR a že Deník N by mohol byť jedným z médií, kam by smerovala reklama. Zdôraznil, že jeho ponuka nesúvisí so snahou ovplyvňovať obsah, ale s tým, aby redakcia dala priestor aj jeho strane. Keď novinár označil ponuku za pokus o úplatok, Sehnal otočil a spoluprácu zrušil, s tým, že nemá záujem spolupracovať s niekým, kto mu nedôveruje.

Okrem podnikania je Sehnal aktívny aj v politike, pôsobil ako zástupca starostu Letňan a viedol stranu Aliancia za budúcnosť. V Čestliciach vlastní najväčší akvapark v Českej republike a pod jeho vedením sa tam buduje spomínaná zoologická záhrada Zoo Palace, ktorú úrady označili za nelegálnu a nariadili jej odstránenie. Sehnalova spoločnosť Zoo Palace však rozhodnutie odmieta a tvrdí, že projekt nie je čiernou stavbou.

Sehnal sa v Čestliciach politicky angažuje aj prostredníctvom skupiny Čestlice pre budúcnosť. Lídrom tejto strany je Jiří Bílek, strategický riaditeľ Sehnalovho aquaparku, ktorý v komunálnych voľbách v roku 2022 získal jediný mandát a skončil v opozícii. Podľa Seznam Zpráv však miestni obyvatelia podozrievali Sehnala z ovplyvňovania komunálnych volieb. Krátko pred hlasovaním sa totiž počet obyvateľov v okrsku výrazne zvýšil, pričom v Sehnalových nehnuteľnostiach boli novo prihlásení ľudia.