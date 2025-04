Pri šetrení je potrebné stanoviť si cieľ a vytvoriť si plán.

Odborník na osobné financie z Nadácie Partners, Tomáš Čorňák, tvrdí, že je dôležité, aby mladí ľudia mali prehľad o tom, aké výdavky ich v krátkodobom aj dlhodobom horizonte čakajú a či majú vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu.

Odborník vysvetľuje, že šetriť si môžu aj ľudia, ktorí majú nižší príjem. Je to práve o tom, aký má človek životný štandard, a je potrebné nastaviť si výdavky tak, aby bolo možné vytvoriť si nejakú rezervu.

Pri šetrení je dôležité nastaviť si cieľ. Ideálne je, aby bol finančne aj časovo definovaný. Je dôležité pripraviť sa na svoju budúcnosť.

Celý článok o šetrení a investovaní si prečítaš tu.

Citát: „Dnes je ale dôležité mať kvalitnú, aspoň 6-mesačnú finančnú rezervu, začať investovať na dôchodok, dobre si nastaviť krytie pre prípad, keby nastali situácie, že nebudem môcť zarábať.“

Širší kontext: Čorňák tvrdí, že ľudia by pri sporení mali začať postupne. Začať by mali napríklad s 10 % príjmu a postupne pridávať. Ľudia by si mali postupne vytvoriť kvalitný finančný plán, zvoliť si správne investičné nástroje a dopracovať sa k svojmu cieľu.

Odborník hovorí, že pri tvorbe finančného plánu je potrebné byť finančne gramotný a mať aj znalosť o finančnom trhu. Je potrebné podrobne si vypracovať finančný tok (všetky príjmy a výdavky) a následne si pomenovať dôležité ciele, ktoré chceme dosiahnuť, a pripraviť sa aj na to, čo nás v živote čaká (dôchodok, vlastné bývanie, svadba, plánovanie dieťaťa...). Je dôležité si určiť aj časové rámce, kedy to chceme dosiahnuť.

