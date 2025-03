VIDEO: V Bangkoku sa po silnom zemetrasení zrútil 30-poschodový mrakodrap. Uviazli desiatky ľudí

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,7 zasiahlo v piatok strednú časť Mjanmarska. Otrasy bolo cítiť aj v Číne a Thajsku, v tamojšej metropole Bangkok sa triasli budovy a obyvatelia vybiehali na ulice. Otrasy postihli severné i centrálne časti Thajska.

V dôsledku tohto zemetrasenia sa zrútil 30-poschodový mrakodrap vo výstavbe. Pod jeho troskami uviazlo približne 43 stavebných robotníkov. V Bangkoku vyhlásili núdzový stav, uviedla tamojšia polícia a zdravotníci. Budova vo výstavbe, v ktorej sa mali nachádzať vládne kancelárie, sa nachádzala v severnej časti thajskej metropoly. Po zemetrasení z nej v priebehu niekoľkých sekúnd zostala len spleť trosiek a skrúteného kovu.

Due to the earthquake, buildings at Thailand’s Chatuchak Market have collapsed. Please stay safe, and hope everyone is okay. #BREAKING #Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว #กรุงเทพมหานคร #Thailand pic.twitter.com/mNYOQLt7Gy