Smer - SD aj Hlas - SD klesli.

Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici apríla 2025, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 23,2 %. Oproti marcu ide o pokles o 0,6 percentuálneho bodu, no PS si aj tak udržiava prvú priečku. Na druhom mieste skončil Smer-SD so ziskom 19,9 %, čo je pokles o 1,6 bodu, uvádza prieskum NMS Global.

Mimoparlamentná Republika v posledných mesiacoch naberá na sile, podľa prieskumu by so ziskom 9,3 % skončila na treťom mieste. Hlas-SD sa prepadol na štvrtú priečku, od respondentov dostal 8,5 %.

Do parlamentu by sa dostali aj opozičné strany: KDH (6,9 %), hnutie Slovensko (6,8 %) a SaS (6,5 %). Demokrati by so 4,8 % zatiaľ ostali pred bránami parlamentu, no prieskum naznačuje mierny rast.

Mandátový prepočet ukazuje nasledovné rozloženie síl: PS by získalo 43 kresiel, Smer-SD 37, Republika 17, Hlas-SD 16, KDH 13, hnutie Slovensko 12 a rovnako 12 aj SaS. Deklarovaná volebná účasť dosahuje 59,8 %, čo je rovnaká hodnota ako v marcovom modeli.