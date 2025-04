Rozprávali sme sa s veriacimi vo Vatikáne. „Môcť sa s pápežom rozlúčiť je neuveriteľný zážitok,“ povedala nám žena z Ekvádora

Tisíce veriacich z celého sveta prichádzajú vzdať úctu zosnulému pápežovi a modlia sa v Bazilike sv. Petra.

Dva dni pred poslednou rozlúčkou so Svätým Otcom naša redaktorka navštívila Vatikán, kde sa veriaci z celého sveta lúčia so zosnulým pápežom Františkom.

„Pre nás a pre naše náboženstvo znamenal veľmi veľa. Veľa nás naučil a v mnohom nám pomohol. Videli sme ho, keď navštívil našu krajinu, a teraz sme tu. Môcť sa s pápežom rozlúčiť je neuveriteľný zážitok,“ povedala nám veriaca z Ekvádoru.

Telesné pozostatky pápeža Františka 23. apríla previedli do Baziliky sv. Petra, kde sú momentálne vystavené pre verejnosť až do pohrebu.

Do Vatikánu v týchto dňoch prúdia tisíce veriacich aj turistov. Premávku usmerňuje množstvo dobrovoľníkov a na bezpečnosť dohliada polícia aj karabinieri. Pohyb je plynulý – od vstupu do Vatikánu sme sa cez Námestie sv. Petra dostali do Baziliky približne za 20 minút.

V porovnaní so včerajškom je situácia výrazne lepšia, čo nám potvrdila aj jedna z prítomných veriacich. „Do Vatikánu sme prišli aj včera, ale nedostali sme sa do Baziliky sv. Petra. Tí, ktorí to stihli, čakali aj dve hodiny. Dnes to však išlo hladko. Do Ríma sme prišli na plánovaný výlet,“ opísala situáciu turistka.

Vatikán sa intenzívne pripravuje na poslednú rozlúčku. Všade sú rozmiestnené veľkoplošné obrazovky, cez ktoré bude môcť verejnosť sledovať sobotňajší pohreb Svätého Otca.

Vstup k telu pápeža podlieha kontrole

Na Námestí sv. Petra sú pásky a zábrany, ktoré usmerňujú pohyb verejnosti. S organizáciou pomáha aj množstvo dobrovoľníkov. K vystavenému telu pápeža sa dostanú iba tí, ktorí prejdú bezpečnostnou kontrolou – na mieste všetkým kontrolujú tašky.

Usporiadatelia posúvajú dav vpred a upozorňujú ľudí, ktorí sa zastavujú, aby všetko prebiehalo plynulo. Fotografovanie pápežovho tela je zakázané.

Kaviarne a podniky vo Vatikáne fungujú v bežnom režime – všetko je otvorené. Návštevníci, ktorí si vopred zakúpili lístky na návštevu Sixtínskej kaplnky, sa s touto možnosťou, bohužiaľ, museli rozlúčiť. Jeden z turistov nám však potvrdil, že mu za vstupné vrátia peniaze.