VIDEO: S pápežom sa rozlúčila jeho blízka priateľka. Pred rakvou trúchlila dlhý čas

Sestra Geneviève je 81-ročná rehoľníčka žijúca v karavane neďaleko Ríma, známa svojou tichou, no oddanou službou tým najzraniteľnejším. Od roku 2022 pravidelne sprevádzala migrantov a transrodové osoby na audiencie pápeža Františka, ktorý si ju vážil natoľko, že ju sám navštívil v jej pôsobisku, a to v zábavnom parku. Túto informáciu zverejnil web Rome Reports.

O niekoľko mesiacov neskôr sa s ním lúčila v Bazilike sv. Petra. Stála bokom, nenápadne, so slzami v očiach. Modlila sa pri jeho rakve, no jej modlitba bola zároveň intímnou rozlúčkou s človekom, ktorý nebol len hlavou Cirkvi, ale aj jej blízkym priateľom.

