Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala od pondelka s prácami na sanácii ríms na dvoch mostoch na rýchlostnej ceste R1 v Banskej Bystrici, v časti Hušták.

Upozorňuje na to polícia s tým, že do konca júna platí čiastočná uzávera R1 v kilometri zhruba 161,600 - 161,950.

Vodičov žiada, aby sa riadili dočasnými dopravnými značkami, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a jazdili bezpečne. Stavebné práce sú rozdelené do troch etáp.

Citát: „V prvej budú práce prebiehať na ľavom moste, evidenčné číslo R1-190, smer Zvolen, počas uzávery pomalého jazdného pruhu s presmerovaním dopravy do rýchleho jazdného pruhu ľavého mosta,“ uviedla informovala hovorkyňa Prezídia PZ Martina Sláviková.



Širší kontext: V druhej etape sa práce sústredia do pravej časti jazdného pruhu mosta číslo R1-188.2, vetva smer Žilina. Dopravu presmerujú do ľavej časti jazdného pruhu a odstavného pruhu. V tretej etape budú práce prebiehať v odstavnom pruhu a ľavej časti jazdného pruhu mosta číslo R1-188.2, vetva smer Žilina. Doprava bude presmerovaná do pravej časti jazdného pruhu.

