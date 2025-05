Čierny dym nad Sixtínskou kaplnkou: Kardináli opäť nezvolili nového pápeža

Hlasovanie pokračuje popoludní.

Z komína nad Sixtínskou kaplnkou vo štvrtok (8. mája) dopoludnia vychádzal čierny dym, čo znamená, že kardináli sa zatiaľ nedohodli na novom pápežovi. Ak by si vybrali nového pápeža, z komína by stúpal biely dym. Kardináli sa poobede vrátia do Sixtínskej kaplnky, aby znovu hlasovali, a ak ani vtedy nezvolia nástupcu zosnulého pápeža Františka, pokračovať budú v piatok.

Na zvolenie nového pápeža, ktorý bude v poradí 267. v dejinách, potrebujú získať dvojtretinovú väčšinu, čo predstavuje 89 hlasov zo 133 prítomných kardinálov.