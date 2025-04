Rusko naďalej trvá na svojich podmienkach ukončenia vojny na Ukrajine.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko pripustil, že Ukrajina sa možno bude musieť vzdať niektorých častí svojho územia v záujme mierovej dohody s Ruskom. V rozhovore pre stanicu BBC odvysielanom v piatok uviedol, že by mohlo ísť o dočasné riešenie, no súčasne zdôraznil, že Ukrajinci by nikdy neprijali okupáciu zo strany Ruska.

„Jedným zo scenárov je... vzdať sa územia. Nie je to fér, ale pre dočasný mier to možno môže byť riešenie,“ povedal Kličko. Kličko a Zelenskyj sú politickí súperi. Starosta Kyjeva opakovane obvinil prezidenta a jeho tím zo snahy podkopať jeho autoritu. Na otázku, či s ním Zelenskyj diskutoval o podrobnostiach možného urovnania konfliktu s Ruskom, Kličko bez váhania odpovedal „Nie“.

Trump tento týždeň skritizoval Volodymyra Zelenského za to, že odmietol uznať ruskú okupáciu Krymu, pretože to je v rozpore s ukrajinskou ústavou. Takýto postoj podľa slov Trumpa škodí mierovým rokovaniam s Ruskom a je prekážkou pre dosiahnutie dohody o prímerí.

