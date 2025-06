Americký prezident Trump oznámil na sociálnej sieti Truth Social úplné prímerie medzi Iránom a Izraelom, ktoré má začať v utorok.

➔ Donald Trump oznámil na sociálnej sieti Truth Social, že Irán a Izrael súhlasili s úplným prímerím.

➔ Prímerie malo začať v utorok ráno o 6.00 h SELČ, keď by obe krajiny ukončili svoje záverečné misie.

➔ Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí to však poprel. Prostredníctvom sociálnej siete X vyhlásil, že Irán s Izraelom dosiaľ neuzavrel žiadnu dohodu o prímerí.

Citát: „Za predpokladu, že všetko bude fungovať tak ako má, čo sa aj stane, by som chcel zablahoželať obom krajinám, Izraelu a Iránu, že majú výdrž, odvahu a rozum ukončiť to, čo by sa malo nazývať 12-dňová vojna,“ napísal Donald Trump.

Širší kontext: Napätie medzi Iránom a Izraelom je dlhodobé, pričom obe krajiny majú historicky komplikované vzťahy plné konfliktov.

Konflikt na Blízkom východe má globálne dôsledky, ovplyvňuje politiku, ekonomiku a bezpečnosť, preto úspešné prímerie môže priniesť úľavu nielen zúčastneným štátom, ale aj medzinárodnej komunite.