Francúzsko rieši sériu útokov, ktoré sa odohrali na viacerých miestach počas pouličného festivalu Fête de la Musique. Podľa denníka Le Parisien útočníci pracovali systematicky – bodali ženy injekčnými striekačkami do krku, nôh alebo paží a vpichovali im neznámu látku. V dôsledku toho desiatky mladých žien skolabovali alebo pocítili závraty a nevoľnosť.

France Music Festival turns out an opportunity for Syringe Terror.



Unknown gang stab needle to more than 145 women in festival. Authorities believe it may be Date Rape Drug.



