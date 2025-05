Minister školstva Drucker pripustil zmeny v návrhu povinných škôlok, rodičia môžu zabezpečiť vzdelávanie aj doma.

Minister školstva Tomáš Drucker zvažuje zmeny v návrhu, ktorý chce zaviesť povinné škôlky pre štvorročné a neskôr trojročné deti. Rodičia by mali naďalej povinnosť zabezpečiť deťom predprimárne vzdelávanie, avšak umožní im to uskutočniť aj doma, pokiaľ majú stredoškolské vzdelanie. Inak budú musieť zapísať deti do škôlky. Drucker uviedol: „Chceme ostať v povinnosti vo vzťahu k rodičom, že budú mať povinnosť pripraviť tieto deti na vzdelávanie.“

Minister tiež diskutoval o návrhu so všetkými stranami a zdôraznil cieľ prípravy detí na vzdelávanie v ranom veku, keď „raný vek má najväčší vplyv na budúcnosť detí“. Podotkol, že škôlky od troch rokov už dnes navštevuje viac ako tri štvrtiny detí.

Poslanec Richard Vašečka uvítal, že minister počúval výhrady a plánuje upraviť návrh. Na sociálnej sieti napísal: „Tento posun vnímam ako veľké víťazstvo zdravého rozumu a rodičovských práv,“ a dodal, že deti v útlom veku by mali byť v rukách rodičov, nie štátu. Za zmienku stojí, že upozornil aj na to, že nie každé dieťa je pripravené na kolektív v troch rokoch.