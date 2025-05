Nový americký raketový štít na ochranu pred útokmi zo zeme aj vesmíru.

Americký prezident Donald Trump predstavil ambiciózny plán vytvoriť pre Spojené štáty raketový štít nazvaný „Zlatá kupola“, ktorý má chrániť krajinu pred nepriateľskými útokmi. O tejto iniciatíve hovoril v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde povedal: „Počas kampane som sľúbil Američanom, že postavím najmodernejší protiraketový štít.“

Tento štít by mal byť funkčný do konca jeho druhého prezidentského obdobia, teda do roku 2029. Na vývoji bude dohliadať generál Michael Guetlin, súčasný zástupca veliteľa vesmírnych síl. Zlatá kupola plánuje pôsobiť na zemi aj vo vesmíre a mala by byť schopná detegovať a zastaviť strely v ktorejkoľvek zo štyroch fáz možného útoku: pred vypustením, v skorej fáze letu, uprostred neho a počas klesania na cieľ.

Pentagón už niekoľko mesiacov preskúmava tri rôzne varianty projektu, ktoré sa podľa ich nákladov delia na stredné, drahé a „extra drahé“. Rozdiely medzi nimi sú hlavne v počte satelitov a snímačov. Projekt po prvý raz zvažuje použitie protiraketových zbraní priamo vo vesmíre, pričom samotné vesmírne komponenty by podľa odhadov Rozpočtového úradu Kongresu mali stáť za 20 rokov 542 miliárd dolárov.

Zatiaľ čo Trump už vybral architektúru štítu a požiadal o počiatočných 25 miliárd dolárov ako časť návrhu zákona pre daňové úľavy, NORTHCOM, Severné veliteľstvo ozbrojených síl USA, ešte stále pracuje na špecifických požiadavkách, ktoré budú musieť byť splnené. Spojené štáty už majú niektoré možnosti protiraketovej obrany, ako sú napríklad systémy Patriot, ktoré sú momentálne používané aj Ukrajinou na obranu proti ruským útokom.