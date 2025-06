Opatrenie má pomôcť zmierniť dopravnú situáciu a uľahčiť dochádzanie.

Úsek diaľnice D1 medzi Popradom Východ a Spišským Štvrtkom bude od piatka 13. júna zadarmo pre osobné autá. Rozhodnutie spravil minulý týždeň minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD). Dôvodom pre oslobodenie od poplatkov sú veľké dopravné obmedzenia a rekonštrukcie v Poprade, ktoré sú spojené najmä s modernizáciou železničnej trate.

Po tom, čo už bol oslobodený úsek D1 Poprad Západ - Poprad Východ, známy ako mestský obchvat, ide teraz už o druhý takýto krok. Okresný dopravný inšpektorát požiadal ministerstvo dopravy o oslobodenie aj ďalšej časti diaľnice smerom na Levoču. Riaditeľ ODI Poprad Tomáš Vrábel uviedol, že po schválení značiek Národná diaľničná spoločnosť začala ich osadzovanie na úseku D1.

Osádzanie by malo byť hotové vo štvrtok a od piatka bude možné prejsť z Popradu do Spišského Štvrtka bez diaľničných poplatkov. Popradský primátor Anton Danko vyjadril spokojnosť: „Je to potešujúca správa pre motoristickú verejnosť a pevne verím, že tento dopravný komfort pocítia hlavne tí, ktorí do zamestnania v Poprade dochádzajú z obcí z východnej časti okresu.“

Kvôli rekonštrukcii železnice sú v Poprade uzavreté hlavné cesty, vrátane Štefánikovej ulice a priechodu na Levočskej ulici, čo vedie k obchádzkam a častým kolónam. Obchádzky vedú cez Kukučínovu ulicu, Spišskú Sobotu, Veľkú, „Turničku“ a po diaľnici D1. Hlavná cesta I/66 je zatvorená kvôli obnove železničného mosta pri akvaparku a rozšíreniu na štyri pruhy, a tento stav potrvá až do konca budúceho roka.