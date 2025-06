Poistenci si lieky pýtajú bez preukázateľnej diagnózy.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozorňuje, že čoraz viac ľudí si preventívne obstaráva antibiotiká ešte pred začiatkom letnej dovolenkovej sezóny. Poistenci si ich podľa analýzy poisťovne pýtajú bez preukázateľnej diagnózy a hradia si ich z vlastného vrecka.

Najväčší nárast sa týka trojdňových antibiotík azitromycínu. Počet receptov so samoplatbou sa v priebehu niekoľkých mesiacov dramaticky zvýšil. V marci 2024 lekárne vydali 446 balení, no v máji to už bolo viac ako 5 500. Vysoké počty pokračovali aj v júni a júli, pričom v auguste sa čísla vrátili na bežnú úroveň. Poisťovňa tento vývoj spája priamo s prípravou na dovolenky.

„Takáto samoliečba antibiotikami nielen že neprináša liečebný efekt, ale naopak môže poškodiť črevnú mikroflóru a prispieť k rozvoju antibiotickej rezistencie, čo je jeden z vážnych globálnych zdravotných problémov súčasnosti. Je dôležité rozlišovať medzi oprávneným užívaním antibiotík pri konkrétnych diagnózach a problematickým trendom zásobovania sa týmito liekmi preventívne,“ vysvetlila MUDr. Lucia Vitárius, riaditeľka sekcie zdravotných činností VšZP.

