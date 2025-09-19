Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 19. septembra 2025 o 19:51
Čas čítania 0:26

Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Zdroj: TASR/Marián Vladovič

Na nutnosť poistenia vplýva viacero faktorov.

Čoraz viac seniorov používa elektrické trojkolky a štvorkolky na jednoduchší pohyb po meste, ktoré však potrebujú povinné zmluvné poistenie (PZP).

Dôvodom je ich rýchlosť a hmotnosť, ktorá často presahuje 25 kilogramov. PZP musia mať elektrické vozidlá ako elektrokolobežky, elektrické golfové vozíky, trojkolky a štvorkolky, segwaye či hoverboardy. 


Naopak, invalidné vozíky, ktoré používajú ľudia s telesným postihnutím, povinné poistenie nepotrebujú. Aby bol vozík oslobodený od tejto povinnosti, musí mať rýchlosť nižšiu ako 14 km/h alebo byť klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka.

Rozhodujúce je tiež, či používateľ má preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Ak si dôchodca nesplní povinnosť PZP, hrozí mu pokuta od 50 eur do 5 000 eur. 

17. septembra 2025 o 15:59 Čas čítania 0:34 Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
16. septembra 2025 o 16:14 Čas čítania 0:53 Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty? Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
17. septembra 2025 o 14:48 Čas čítania 0:23 Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
peniaze
Zdroj: PxHere
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Dôchodcovia Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Marián Vladovič
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
dnes o 05:44
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska. NATO vyslalo stíhačky
AKTUÁLNE: Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska. NATO vyslalo stíhačky
dnes o 13:01
Tragédia v Zlatých Moravciach: Muž si zastal partnerku, partia tínedžerov ho dobila na smrť
Tragédia v Zlatých Moravciach: Muž si zastal partnerku, partia tínedžerov ho dobila na smrť
pred 3 hodinami
Polícia spustí veľkú celoslovenskú akciu. Vodiči si musia dať pozor na posilnené kontroly
Polícia spustí veľkú celoslovenskú akciu. Vodiči si musia dať pozor na posilnené kontroly
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred 2 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
dnes o 05:44
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
dnes o 13:01
Tragédia v Zlatých Moravciach: Muž si zastal partnerku, partia tínedžerov ho dobila na smrť
Tragédia v Zlatých Moravciach: Muž si zastal partnerku, partia tínedžerov ho dobila na smrť
včera o 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
dnes o 06:43
AKTUÁLNE: Rusko zasiahlo silné zemetrasenie. Obyvateľov varujú pred tsunami
AKTUÁLNE: Rusko zasiahlo silné zemetrasenie. Obyvateľov varujú pred tsunami
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred 2 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
včera o 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
pred 2 dňami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
pred 3 dňami
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
pred 3 dňami
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov pred hodinou
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ pred 2 hodinami
Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania pred 3 hodinami
Komici Jimmy Fallon a Jon Stewart sa zastali Kimmela, ktorý dostal stopku. „Stále môžeme hovoriť, čo chceme“ dnes o 16:06
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu dnes o 15:19
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“ dnes o 13:28
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli dnes o 12:51
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom dnes o 11:29
Slovensko Všetko
Tragédia v Zlatých Moravciach: Muž si zastal partnerku, partia tínedžerov ho dobila na smrť
dnes o 13:01
Tragédia v Zlatých Moravciach: Muž si zastal partnerku, partia tínedžerov ho dobila na smrť
Po štyroch dňoch v nemocnici zomrel.
Polícia spustí veľkú celoslovenskú akciu. Vodiči si musia dať pozor na posilnené kontroly
pred 3 hodinami
Polícia spustí veľkú celoslovenskú akciu. Vodiči si musia dať pozor na posilnené kontroly
Konsolidácia sa dotkne aj samospráv. Podľa PS si ľudia priplatia za odvoz smetí aj cestovné
pred 3 hodinami
Konsolidácia sa dotkne aj samospráv. Podľa PS si ľudia priplatia za odvoz smetí aj cestovné
Na námestí v Prievidzi sa chcel obesiť muž. Ľudia ho dlhé minúty ignorovali, záchrana prišla na poslednú chvíľu
dnes o 14:31
Na námestí v Prievidzi sa chcel obesiť muž. Ľudia ho dlhé minúty ignorovali, záchrana prišla na poslednú chvíľu
AKTUÁLNE: Na moste Lanfranconi sa zrazilo šesť áut. Doprava je čiastočne obmedzená
dnes o 15:22
AKTUÁLNE: Na moste Lanfranconi sa zrazilo šesť áut. Doprava je čiastočne obmedzená
VIDEO: V Handlovej sa muž vyhrážal voličom Fica. Tvrdil, že ich otrávi
dnes o 13:14
VIDEO: V Handlovej sa muž vyhrážal voličom Fica. Tvrdil, že ich otrávi
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska. NATO vyslalo stíhačky
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska. NATO vyslalo stíhačky
pred 2 hodinami
Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku
dnes o 06:43
AKTUÁLNE: Rusko zasiahlo silné zemetrasenie. Obyvateľov varujú pred tsunami

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
včera o 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Fond na podporu športu čelí podozreniam z netransparentnosti.
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
pred 2 dňami
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
pred 3 dňami
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
13. 9. 2025 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia