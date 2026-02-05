Jeho úspech sa okamžite zaradil medzi najväčšie výhry v doterajšej histórii štátnej lotérie.
Hráč z Košického kraja rozbil v sobotu jackpot v hre Euromilióny a odniesol si rozprávkových 3,2 milióna eur. Táto suma predstavuje piatu najvyššiu výhru v histórii tejto číselnej lotérie a zároveň obsadzuje 20. priečku v historickom rebríčku spoločnosti TIPOS, informuje Tipos.
Šťastný výherca stavil na kombináciu čísel 12, 14, 15, 25, 29, 32, 33 a v druhom osudí trafil číslo 3. Práve tieto čísla mu zabezpečili rozprávkové bohatstvo.
