Prinášame prehľad, ako cestovať vlakom zadarmo, čo musíte mať pri sebe a na čo si dať pozor, aby ste sa vyhli pokute.
Cestovanie vlakom zadarmo patrí na Slovensku medzi najvyužívanejšie sociálne benefity a ani v roku 2026 sa na tom nič nemení. Pravidlá sa však v posledných rokoch zjednodušili a zároveň spresnili, čo u mnohých seniorov spôsobilo zmätok. Kým niekde dnes už lístok netreba, inde áno. Ak tieto detaily nepoznáš, dôvodom problémov pri kontrole vo vlaku.
Preto ti prinášame prehľad aktuálnych pravidiel, výnimiek a praktických tipov, vďaka ktorým budeš vedieť, kedy stačí len preukaz a kedy si treba lístok vybaviť vopred.
- Kto má v roku 2026 nárok na 100 % zľavu na vlaky.
- Kde môžete cestovať bez lístka a kde ho stále potrebujete.
- Aké podmienky platia pre seniorov a na čo si musia dať pozor.
- Či sa menia pravidlá pre študentov a deti.
- Aké chyby robia cestujúci najčastejšie a hrozia za ne pokuty.
Nárok na 100 % zľavu nemajú len slovenskí seniori
Na bezplatnú železničnú dopravu majú aj v roku 2026 nárok viaceré skupiny cestujúcich. Najčastejšie ide o seniorov od 62 rokov, tento benefit sa ale netýka výlučne občanov Slovenskej republiky. Bezplatne môžu cestovať aj občania iných členských štátov Európskej únie, ako aj osoby s trvalým pobytom v niektorej z krajín EÚ, informuje na svojom webe ZSSK.
Okrem seniorov majú na 100 % zľavu z cestovného nárok aj žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, a to na základe registrácie v systéme ZSSK. Bezplatné cestovanie sa vzťahuje aj na deti do 6 rokov, ktoré cestujú v sprievode dospelej osoby. V niektorých prípadoch môžu vybrané skupiny detí a mladistvých cestovať bezplatne aj samostatne, ak spĺňajú podmienky dopravcu.
Podmienkou pre všetky skupiny je splnenie vekovej alebo študijnej hranice a registrácia v systéme železníc.
Bez preukazu ZSSK sa zadarmo neodveziete
Aj keď má cestujúci nárok na nulovú tarifu, samotný občiansky preukaz vo vlaku nestačí. Každý senior, študent alebo iná oprávnená osoba musí byť zaregistrovaná v systéme ŽSSK a mať so sebou aj preukaz, ktorý pri kontrole ukáže sprievodcovi.
Kde a ako získať preukaz
Registráciu a vydanie preukazu zabezpečuje priamo Železničná spoločnosť Slovensko na vybraných železničných staniciach. Na väčších staniciach ho vydajú na počkanie, zatiaľ čo na menších staniciach to môže trvať niekoľko pracovných dní. K registrácii treba predložiť doklad totožnosti a fotografiu, pri študentoch aj potvrdenie o štúdiu.
ZSSK zároveň umožňuje využívať preukaz aj v digitálnej podobe prostredníctvom mobilnej aplikácie IDeme vlakom.
V regionálnych vlakoch už lístok nepotrebujete
Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré ZSSK zaviedla od augusta 2025 a ktoré platia aj v roku 2026, je zrušenie povinnosti vybavovať nulový lístok v regionálnej doprave. V osobných vlakoch a regionálnych expresných spojoch už cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu nepotrebujú cestovný lístok, pri kontrole stačí platný preukaz ZSSK.
Pozor na rýchliky a expresy, tam pravidlá neplatia rovnako
Zjednodušený režim neplatí pre všetky vlaky. Pri diaľkových spojoch, ako sú rýchliky, expresy a vlaky kategórie EuroCity, treba mať aj v roku 2026 nulový lístok na konkrétny spoj. Dôvodom je obmedzený počet miest.
Ak sa kapacita bezplatných miest vyčerpá, cestujúci si musí vybrať iný spoj alebo zaplatiť štandardné cestovné.
Kedy si musíte priplatiť aj napriek nulovej tarife
Aj pri bezplatnej preprave môžu nastať situácie, keď cestujúci zaplatí menší poplatok. Najčastejšie ide o povinnú rezerváciu miesta vo vlakoch EuroCity. Bezplatná preprava sa zároveň vzťahuje len na druhú vozňovú triedu. Pri cestovaní prvou triedou je potrebné doplatiť rozdiel v cene, a to rovnako pre seniorov aj študentov.
Digitalizácia mení cestovanie aj pre seniorov a študentov
Nákup lístkov a nulových taríf cez internet alebo mobilnú aplikáciu je bezplatný, zatiaľ čo pri kúpe v pokladnici budete možno platiť servisný poplatok.
Ako cestovať bez stresu a vyhnúť sa pokute
Základom bezproblémového cestovania vlakom v roku 2026 je platný preukaz ZSSK a znalosť typu vlaku, ktorým cestuješ. V regionálnych vlakoch stačí samotný preukaz, pri diaľkových spojoch je potrebné myslieť na nulový lístok a kapacitné obmedzenia. Kto tieto pravidlá pozná, môže aj naďalej cestovať po Slovensku vlakom za nula eur.